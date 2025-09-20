Feci kazada iki araç birbirine girdi! Yaralılar var

Kaza, Menteşe'ye bağlı Devetaşı mevkiinde, 48 KN 141 plakalı araç ile 48 AR 471 plakalı otomobilin çarpışması sonucu meydana geldi. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaza sırasında otomobillerden birinden düşerek uçuruma yuvarlanan bir vatandaş, Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucu kurtarıldı.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.