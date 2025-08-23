Feci kazada ikinci şoför yola savruldu

Erzincan’da meydana gelen trafik kazasında yolcu otobüsünün dinlenme kabininden yola savrulan otobüsün ikinci şoförü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Feci kaza Erzincan-Erzurum kara yolu Sansa Deresi mevkisinde meydana geldi. A.K., idaresindeki Erzurum-Antalya seferini yapan Esadaş Turizme ait 34 YY 4201 yolcu otobüsü Erzincan'ın Üzümlü ilçesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle şoför dinlenme kabininin kapağı açıldı. Kabinde istirahat eden ikinci şoför Cemalettin Tosunoğlu (61) yola fırladı. Olay yerine gelen ambulansla önce Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine ardından da Erzurum'a sevk edilen Tosunoğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden Cemalettin Tosunoğlu’nun cenazesinin yarın Erzurum’da öğle namazına müteakip Narmanlı Camisinden kaldırılacağı öğrenildi.

