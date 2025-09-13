Feci kazada otomobil hurdaya döndü! 1 ölü, 8 yaralı

Kaynak: İHA
Feci kazada otomobil hurdaya döndü! 1 ölü, 8 yaralı

Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3’ü çocuk 8 kişi yaralandı.


Kaza, ilçeye bağlı Hürriyet Mahallesi Sultan Selim Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sıla Ş.’in (20) kullandığı 33 AUN 669 plakalı Tofaş Şahin marka araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti.

Araç, önce Muhammed Ergin (31) idaresindeki 38 ANP 694 plakalı araca, ardından Ferhat K.’nin (31) kullandığı 33 BCN 062 plakalı Volkswagen Passat marka otomobile çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan sürücüler ve yolcular dahil 3’ü çocuk 8 kişi hafif yaralandı. Ağır yaralanan sürücü Muhammed Ergin ise kaldırıldığı Tarsus Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Son Haberler
Tekirdağ'da Türkiye'nin Yunanistan galibiyetini dev ekranda izlediler
Tekirdağ'da Türkiye'nin Yunanistan galibiyetini dev ekranda izlediler
Labubu bebekleri için "ruhunu sattı" Şaka gibi olay!
Labubu bebekleri için "ruhunu sattı" Şaka gibi olay!
Görevden alma ve atamalar Resmi Gazete’de
Görevden alma ve atamalar Resmi Gazete’de
Feci kazada otomobil hurdaya döndü! 1 ölü, 8 yaralı
Feci kazada otomobil hurdaya döndü! 1 ölü, 8 yaralı
DEM Parti'den çok konuşulacak anayasa açıklaması!
DEM Parti'den çok konuşulacak anayasa açıklaması!