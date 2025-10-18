

Bartın’ın Arıt Kavşağı’nda meydana gelen kazada, Bartın'dan Amasra istikametine seyir eden R.H. idaresindeki 34 DD 0336 plakalı otomobil, önünde seyir eden ve kavşakta yavaşlayan A.K. yönetimindeki 74 AR 187 plakalı araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil takla atarak tali yola düştü. Araç içerisinde sıkışan sürücünün yardımına ilk önce diğer araç sürücüsü A.K., gitti. A.K, yaralı sürücüye hareket etmemesini söyleyerek, araç içerisinde beklemesini telkin etti.



Kazanın ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü ekiplerin yaklaşık 30 dakika süren çalışmasıyla kurtarıldı. Araçtan çıkarılan sürücü ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Diğer aracın sürücüsü A.K., kaza anını şöyle anlattı;

"İşten geliyordum. Biraz geride abiyi geçtim. Kavşağa gelince yavaşladım, sinyalimi verdim. Abi bana çarptı. Bir baktım, abi sol taraftan uçuyor. Takla attı. O sürücüye yardımcı oldum. Hareket etmemesini söyledim. Beklemesini söyledim" diye konuştu

Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.