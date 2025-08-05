Feci kazada üç araç birbirine girdi! 7 kişi yaralandı



Edinilen bilgiye göre, Kaş istikametinden Seydikemer istikametine giden Salih U. idaresindeki 06 ETH 756 plakalı otomobil, Yeşilköy Mahallesi D-400 karayolu Gazi kavşağında dönüş yapmak isteyen Serhat Yağmahan kontrolündeki 34 GY 6449 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın ardından sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 GY 6449 plakalı otomobil, Fuat Akyüz'ün kullandığı 54 DS 660 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ile otomobillerde bulunan 7 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kaş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.