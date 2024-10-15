Feci kazada yanarak ölen kişi futbolcu çıktı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Feci kazada yanarak ölen kişi futbolcu çıktı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde iki aracın karıştığı kazada araçların yanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetmişti. Ölen Musa Şen'in futbolcu olduğu ortaya çıktı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde sabah saatlerinde iki aracın karıştığı kazada araçların yanması sonucu 1 kişinin yanmasıyla meydana gelen olayda Musa Şen'in futbolcu olduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Zonguldak-Ankara kara yolunun Kayıkçılar mevkiinde meydana gelen feci olayda, yoğun sisin etkisiyle iki aracın karıştığı kazada Musa Şen yanan araçta hayatını kaybetti. Şen'in futbolcu olduğu ortaya çıktı. Şen, 2022-2023 yıllarında Çaycumagücüspor ile Kayıkçılar Gençlerbirliğispor takımlarında forma giydiği öğrenildi. Yaşanan olayın ardından her iki spor kulübünden taziye mesajı yayımlandı. Mesajda; "2022-2023 Sezonunda futbol takımımızın formasını terleten Musa Şen kardeşimizin, elim bir trafik kazası sonucu hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Kulübümüz , Musa Şen kardeşimizin sevenlerine ve Kayıkçılar Gençlerbirliği Spor Kulübü'ne baş sağlığı, ailesine sabır dileriz" ifadelerine yer verildi.

Feci kazada yanarak ölen kişi futbolcu çıktı

Feci kazada yanarak ölen kişi futbolcu çıktı

Son Haberler
Ekmek fırınları denetlendi
Ekmek fırınları denetlendi
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yükseldi (15 Ekim 2024)
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
Kop Dağı, hazan renklerine büründü
Kop Dağı, hazan renklerine büründü
Otoyol jandarması göreve başladı
Otoyol jandarması göreve başladı
Kahverengi kokarcayla topyekün mücadele
Kahverengi kokarcayla topyekün mücadele