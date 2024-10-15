Feci kazada yanarak ölen kişi futbolcu çıktı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde sabah saatlerinde iki aracın karıştığı kazada araçların yanması sonucu 1 kişinin yanmasıyla meydana gelen olayda Musa Şen'in futbolcu olduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Zonguldak-Ankara kara yolunun Kayıkçılar mevkiinde meydana gelen feci olayda, yoğun sisin etkisiyle iki aracın karıştığı kazada Musa Şen yanan araçta hayatını kaybetti. Şen'in futbolcu olduğu ortaya çıktı. Şen, 2022-2023 yıllarında Çaycumagücüspor ile Kayıkçılar Gençlerbirliğispor takımlarında forma giydiği öğrenildi. Yaşanan olayın ardından her iki spor kulübünden taziye mesajı yayımlandı. Mesajda; "2022-2023 Sezonunda futbol takımımızın formasını terleten Musa Şen kardeşimizin, elim bir trafik kazası sonucu hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Kulübümüz , Musa Şen kardeşimizin sevenlerine ve Kayıkçılar Gençlerbirliği Spor Kulübü'ne baş sağlığı, ailesine sabır dileriz" ifadelerine yer verildi.