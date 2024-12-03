Kazada yaralanan kadın 17 gün sonra hayatını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kazada yaralanan kadın 17 gün sonra hayatını kaybetti

Bartın'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı kadın, kaldırıldığı hastanede 17 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Bartın'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı kadın, kaldırıldığı hastanede 17 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Bartın Vural Ak Kavşağı'ndan Safranbolu Kavşağı'na seyir halinde bulunan Z.Ç. idaresindeki 74 ABA 032 plakalı otomobil, bir benzin istasyonunun önünde yolun karşısına geçmeye çalışan Zeliha Edalı'ya çarpmış, çarpmanın etkisiyle Zeliha E., metrelerce havaya fırlarken, şalı yola, kendisi ise otomobilin tavanına düşmüştü

Kazada ağır yaralanan Zeliha Edalı, kaldırıldığı Bartın Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Lazadan 17 gün sonra yaşamını yitiren Zeliha Edalı, Bartın'ın Serdar Köyü'nde dualarla son yolculuğuna uğurlanacak.

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