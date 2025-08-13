Feci kazada Yelda öğretmenden acı haber!

Kaza saat 09.30 sıralarında Çekmeköy Şile Otoyolu Ömerli mevkiinde meydana geldi. Şile yönünde ilerleyen Yelda Karaduman idaresindeki 34 BTC 252 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıktı.

Yan taraftaki toprak yolu aşarak şarampole yuvarlanan otomobil, ağaca çarparak durdu. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi.

Araca ulaşan ekiplerin kontrollerinde, sürücü Yelda Karaduman'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Karaduman'ın cenazesi, olay yeri inceleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Hayatını kaybeden Karaduman'ın özel bir okulda öğretmen olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.