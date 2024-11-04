Feci kazası sonrası ölen 4 kişilik aile, son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: İHA
Feci kazası sonrası ölen 4 kişilik aile, son yolculuğuna uğurlandı

Ankara’nın Kalecik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden aynı aileden 4 kişi Kırklareli’nin Delice İlçesine bağlı Arbişli köyünden kılınan cenaze namazı sonrası son yolculuğuna uğurlandı.

Ankara'nın Kalecik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden aynı aileden 4 kişi, Kırıkkale'nin Delice ilçesinde toprağa verildi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Ankara-Çankırı karayolu Kırıkkale Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.E. idaresindeki 18 AAT 810 plakalı Honda marka araç, kavşaktan yapmakta olan Fatih Demirtaş yönetimindeki 06 DM 9170 plakalı Toyota marka otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar kullanılamaz hale geldi. Meydana gelen trafik kazasında aynı aileden sürücü Fatih Demirtaş ile eşi Ayşe, oğlu Duhan Emir Demirtaş ve kayınvalidesi Leyla Atak hayatını kaybetti. Ağır yaralı Emir Demirtaş'ın ise Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde tedavisi sürüyor.

Kaza alanında yapılan tahkikatın ardından cenazeler, Kırıkkale'nin Delice ilçesine bağlı Arbişli köyünde, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Feci kazası sonrası ölen 4 kişilik aile, son yolculuğuna uğurlandı

Feci kazası sonrası ölen 4 kişilik aile, son yolculuğuna uğurlandı

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