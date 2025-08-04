Feci ölüm! 8. kattan düştü

Kaynak: İHA
Feci ölüm! 8. kattan düştü

Kayseri'nin Talas ilçesinde yaşadığı binanın 8'inci katından düşen 1 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mevlana Mahallesi Şehit Ali Örnek Sokak üzerinde yaşanan olayda; N.G. (24) adlı kadın 13 katlı binanın 8'inci kattaki ikametinin penceresinden düştü. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalede N.G.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri tarafından N.G.'nin cansız bedeni ve evinde yapılan incelemelerin ardından, 1 çocuk annesi olduğu öğrenilen kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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