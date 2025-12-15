Olay, dün akşam saatlerinde Batıkent Mahallesi’nde meydana geldi. Mahallede yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle bölgeye giden elektrik dağıtım şirketi ekipleri, trafonun duvarının bir kısmının kırılmış olduğunu fark etti. Trafoya giren ekipler, yerde hareketsiz yatan bir kişiyle karşılaştı.

İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri ismi öğrenilemeyen gencin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiğini belirledi. Ceset, kimlik tespiti ve otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Soruşturma sürüyor.