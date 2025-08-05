Feci ölüm! İnşaatın 3’üncü katından düştü

Kaynak: DHA
Feci ölüm! İnşaatın 3’üncü katından düştü

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde, çalıştığı inşaatın 3'üncü katından düşen Osman Kayış (60), hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Konak Mahallesi'nde meydana geldi. Osman Kayış, çalıştığı inşaatta dengesini kaybetti, düşerek ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kayış, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası Yenikent Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Osman Kayış, kurtarılamadı. Kayış'ın cansız bedeni hastane morguna alınırken, inşaat alanının zabıta ekipleri tarafından mühürlendiği öğrenildi.

Kayış'ın cenazesi, bugün Kaynarca Büyükyanık Mahallesi Yeni Cami'de öğlen vakti kılınacak cenaze namazı sonrası mahalle mezarlığında toprağa verilecek.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Feci ölüm! İnşaatın 3’üncü katından düştü

Feci ölüm! İnşaatın 3’üncü katından düştü

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