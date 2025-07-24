Feci ölüm! Kamyondan kayan tomrukların altında kaldı

Kaynak: İHA
Feci ölüm! Kamyondan kayan tomrukların altında kaldı

Denizli'de, kamyonuna yüklü olan tomrukların indirilmesi sırasında kamyonun kasasından kayan tomrukların altında kalan 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, Denizli'nin Çameli İlçesi Cevizli Mahallesi Düzençam Orman Deposunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çameli'de esnaflık yapan iki çocuk babası Bünyamin Kaplan (57) Çameli'nin Karabayır Mahallesi orman sahasındaki yüklediği tomrukları Düzençam Deposunda indirmek isterken halatları çözdüğü sırada üzerine düşen tomrukların altında kaldı.

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Tomrukların atında kalan Kaplan ağır yaralandı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralı Bünyamin kaplanı tomrukların altından çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.

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İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan Kaplan ambulansla Çameli Devlet Hastanesine sevk edildi. Hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen Bünyamin Kaplan hayatını kaybetti.

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Otopsi yapılmak üzere Denizli Adli Tıp Kurumuna kaldırılan Kaplan'ın cenazesi bugün Çameli Yenimahalle Mezarlığına defin edilecek.

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