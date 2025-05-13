Feci ölüm! Minibüsün altında kaldı

Kaynak: İHA
Feci ölüm! Minibüsün altında kaldı

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir şahıs geri manevra yapan minibüsün altında kalarak can verdi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Olay, Dalama Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Naki Yılmaz (60) isimli şahıs, aynı şirketin servis şoförü olan H.İ.D. (52) isimli şahsın kullandığı 09 APH 348 plakalı minibüsün geri manevra yaptığı sırada altında kaldı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Yılmaz'ın cansız bedeni olay yeri inceleme çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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