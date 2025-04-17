Feci ölüm! Sigara yaşlı adamın vücudunu yaktı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Feci ölüm! Sigara yaşlı adamın vücudunu yaktı

Burdur'da yalnız yaşayan yaşlı bir adam, evinde sigara içerken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Elindeki sigara nedeniyle vücudunun bir kısmı yandı ve evde yangın çıktı.

Olay, saat 22.30 sıralarında Burdur merkez Necatibey Mahallesi Necatibey Caddesi üzerinde bulunan iki katlı müstakil bir evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evde yalnız yaşayan 82 yaşındaki Saim Nas'tan haber alamayan yakınları, komşularından evi kontrol etmelerini istedi. Kapıyı açarak içeri giren komşular, Nas'ı oturduğu koltukla birlikte vücudunun bir kısmı yanmış halde hareketsiz olarak buldu.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Saim Nas'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekipleri ile cumhuriyet savcısının yaptığı incelemelerin ardından yaşlı adamın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İlk değerlendirmelere göre, Saim Nas'ın koltukta otururken geçirdiği kalp krizi sonrası elindeki sigaranın koltuğu tutuşturduğu ve yangının bu şekilde başladığı üzerinde duruluyor. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Feci ölüm! Sigara yaşlı adamın vücudunu yaktı

Feci ölüm! Sigara yaşlı adamın vücudunu yaktı

Feci ölüm! Sigara yaşlı adamın vücudunu yaktı

Feci ölüm! Sigara yaşlı adamın vücudunu yaktı

Feci ölüm! Sigara yaşlı adamın vücudunu yaktı

Feci ölüm! Sigara yaşlı adamın vücudunu yaktı

Feci ölüm! Sigara yaşlı adamın vücudunu yaktı

Feci ölüm! Sigara yaşlı adamın vücudunu yaktı

Feci ölüm! Sigara yaşlı adamın vücudunu yaktı

Feci ölüm! Sigara yaşlı adamın vücudunu yaktı

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