FED Başkanı Powell'dan merakla beklenen faiz açıklaması geldi

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell Jackson Hole Ekonomi Sempozyumu'nda konuştu.

Habertürk'ün haberine göre Powell, eylül ayındaki toplantıda faiz artırımının boyutunun tamamen verilere bağlı olacağını belirtti.

Enflasyonu yüzde 2 hedefine götürecek kısıtlayıcı bir politika uyguladıklarını belirten Powell, "Bir süre kısıtlayıcı politikalara devam etmek gerekli olacak. ABD'de yüksek enflasyon güçlü talep ve arzdaki sorunların sonucu. Yüksek enflasyon yaygın hale geldi. Enflasyonun yüksek kalması, yüksek enflasyon beklentilerinin kemikleşmesi ihtimalini artırıyor" ifadelerini kullandı.