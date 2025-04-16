Fed Başkanı​​​​​​​ Powell'ın açıklamaları piyasaları karıştırdı: Satış dalgası başladı

Powell, ekonominin Fed'in istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerinden "uzaklaştığını" ifade etti.

TİCARET SAVAŞLARININ EKONOMİK ETKİLERİNE VURGU

Powell, iş dünyası ve hanehalkı güvenindeki keskin düşüşün, ticaret politikası kaygılarından kaynaklandığını belirtti. "Tarifeler, yukarı yönlü senaryodan bile daha yüksek seviyede" diyen Powell, enflasyon üzerindeki etkinin ise tarifelerin büyüklüğüne ve ekonomiye yansıma süresine bağlı olacağını aktardı.

PİYASALAR TEPKİ GÖSTERDİ: SATIŞ BASKISI HAKİM OLDU

Powell'ın açıklamalarının ardından küresel piyasalarda satış dalgası başladı. ABD borsalarının yanı sıra Borsa İstanbul da sert düşüş yaşadı. VİOP akşam seansında endeks %2,5 gerileyerek kırmızıya döndü.