Fed Başkanı​​​​​​​ Powell'ın açıklamaları piyasaları karıştırdı: Satış dalgası başladı

Kaynak: Haber Merkezi
Fed Başkanı​​​​​​​ Powell'ın açıklamaları piyasaları karıştırdı: Satış dalgası başladı

Fed Başkanı Jerome Powell, Chicago Ekonomi Kulübü'nde yaptığı konuşmada, politika belirsizlikleri devam ederken Fed'in "beklemek için iyi bir konumda" olduğunu söyledi.

Powell, ekonominin Fed'in istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerinden "uzaklaştığını" ifade etti.

TİCARET SAVAŞLARININ EKONOMİK ETKİLERİNE VURGU
Powell, iş dünyası ve hanehalkı güvenindeki keskin düşüşün, ticaret politikası kaygılarından kaynaklandığını belirtti. "Tarifeler, yukarı yönlü senaryodan bile daha yüksek seviyede" diyen Powell, enflasyon üzerindeki etkinin ise tarifelerin büyüklüğüne ve ekonomiye yansıma süresine bağlı olacağını aktardı.

PİYASALAR TEPKİ GÖSTERDİ: SATIŞ BASKISI HAKİM OLDU
Powell'ın açıklamalarının ardından küresel piyasalarda satış dalgası başladı. ABD borsalarının yanı sıra Borsa İstanbul da sert düşüş yaşadı. VİOP akşam seansında endeks %2,5 gerileyerek kırmızıya döndü.

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