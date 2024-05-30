Fed Bej Kitap’tan kötümser ABD ekonomisi yorumu

Kaynak: Haber Merkezi
Fed Bej Kitap’tan kötümser ABD ekonomisi yorumu

ABD Merkez Bankası (Fed), ekonomik aktivitenin nisan başından mayıs ortasına kadar genişlemesini sürdürdüğünü lakin genel görünümün biraz daha kötümser olduğunu açıkladı.

Fed, Amerikan ekonomisindeki mevcut duruma yönelik değerlendirmelerin bulunduğu "Bej Kitap" raporunu yayımladı.

Bankanın 12 şubesinden gelen analizlerle hazırlanan raporda, ulusal ekonomik aktivitenin nisan başından mayıs ortasına kadar genişlemesini sürdürdüğünü, fakat koşulların sektörlere ve bölgelere göre farklılık gösterdiği belirtildi.

Perakende harcamaların, isteğe bağlı harcamaların azalması ve tüketiciler arasında artan fiyat duyarlılığı sebebiyle hafif bir artış gösterdiği aktarılan raporda, otomobil satışlarının neredeyse yatay olduğu, seyahat ve turizmin ise artan tatil ve iş seyahatlerinin de olmasıyla ülkenin büyük çoğunluğunda güçlendiği aktarıldı.

Söz konusu raporda, sıkı kredi standartları ve yüksek faiz oranlarının kredi büyümesini baskılamasını sürdürdüğü belirtildi.

İlgili raporda, belirsizliğin ve aşağı yönlü risklerin arttığı yönündeki raporlar arasında genel görünüm biraz daha kötümserleştiği belirtildi.

Bahsi geçen raporda, fiyat artışının yakın vadede ılımlı bir hızda devam etmesinin beklendiği aktarıldı.

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