Açılışta Dow Jones endeksi yatay bir seyirle 47.573,96 puan seviyesinde kaldı.S&P 500 endeksi yüzde 0,1 gerileyerek 6.833,49 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,17 kayıpla 23.536,00 puana indi.Fed’in bugün politika faizini 25 baz puan indireceği beklentisi öne çıkarken, pay piyasalarında açılışta negatif bir görünüm hakim oldu.

Analistler, Fed yetkililerinin ekonomik projeksiyonları ile Fed Başkanı Jerome Powell’ın yapacağı açıklamaların piyasaların yönünü belirleyeceğini vurguladı.

Bu arada ABD Başkanı Donald Trump, Fed başkanlığına getireceği yeni isim konusunda “oldukça iyi bir fikri olduğunu” söyledi. Mevcut başkan Powell’a yönelik eleştirilerini sürdüren Trump, “Fed’in kötü bir başkanı var, bir değişiklik yapacağız.” dedi.

Trump, Fed Yönetim Kurulu’nda Powell dahil Biden tarafından atanan dört üyenin “otomatik imza” ile onaylanmış olabileceğini belirterek, bu konuyu inceleyeceklerini ifade etti.

Makroekonomik verilerde ise ABD’de İstihdam Maliyet Endeksi, yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 0,8 ile beklentilerin altında arttı.Günün devamında Oracle’ın piyasa kapanışından sonra açıklayacağı bilanço sonuçları da yakından takip edilecek.