Fed, dünya piyasalarının merakla beklediği faiz kararını duyurdu. Fed, politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan düşürerek yüzde 3,75-4 aralığına indirdi.
ABD Merkez Bankası, bu sene ikinci faiz indirimini gerçekleştirdi.
Son olarak Eylül toplantısında 25 baz puan faiz indirimi kararı alınmıştı.
Kararın ardından Fed Başkanı Jerome Powell, düzenleyeceği basın toplantısında faiz indiriminin gerekçelerini ve bankanın önümüzdeki döneme ilişkin para politikası yönlendirmesini değerlendirecek.