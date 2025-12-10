ABD Merkez Bankası (Fed), piyasaların merakla beklediği yılın son faiz kararını açıkladı. Fed, politika faizini 25 baz puan indirerek 3,50- 3,75'e aralığına çekti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yüzde 87 ihtimalle faiz indirimine gitmesi bekleniyordu.

Fed, geçtiğimiz toplantıda beklentiler doğrultusunda politika faizinde 25 baz puan indirime giderek yüzde 3,75-4,00 aralığına çekmişti.

NE BEKLENİYORDU?

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı öncesinde karışık bir seyir öne çıkarken, Fed yetkilileri arasında ayrışmaların derinleşebileceği ve "şahin" tonda sözle yönlendirme beklentileri risk iştahının azalmasında etkili oluyor.

ABD'de 43 gün süren ülke tarihinin en uzun hükümet kapanmasının ardından açıklanan ve ılımlı gelen enflasyon verileri ile Fed'in faiz indirim beklentileri güçlenirken, Fed yetkilileri arasında gevşeme sürecine yönelik fikir ayrılıkları artmıştı.

Fed yetkililerinin bir kısmı enflasyonla mücadele sürecinin sekteye uğramaması için Fed'in temkinli olması gerektiğini ve daha fazla veri görmek istediklerini belirtirken, yetkililerin bir kısmı da faiz indirimleri için uygun ortamın oluştuğu ve indirimi desteklediklerini ifade etmişti.

