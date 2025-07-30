Fed faiz kararını açıkladı! Herkesin beklediği haber geldi

ABD Başkanı Donald Trump, Merkez Bankası'nın (Fed) faizi indirmesi için Başkan Jerome Powell'a baskılar yapsa da bu baskılar sonuçsuz kaldı. Geçtiğimiz ay %4.5 olan faizi sabit tutan Powell,politika faizini piyasa beklentisine paralel bir şekilde yüzde 4.25-4.50 aralığında sabit bıraktı.

Geçen sene aralık ve kasım aylarında 25 baz puanlık faiz indirimine giden FOMC eylül ayında faizi 50 baz puan düşürmüştü. 2025 yılında ise şu ana kadar tüm toplantılarda faizi sabit bırakmayı tercih etti.

ABD Başkanı Trump, beklenen Merkez Bankası faiz kararı öncesi Başkan Powell hakkında, "Bu beyefendinin koruduğu her puan bize yılda 365 milyar dolara mal oluyor, bir düşünün" dedi. İndirimin Eylül ayında olacağını bekleyen Başkan Trump, "Ona çok geç diyorum. Bugün faiz indirimi yapsa bile, muhtemelen Eylül'e kadar yapmayacaktır... Neden? Kimse bilmiyor." diye sitem etti. Fed bir sonraki faiz kararını 17 Eylül tarihinde açıklayacak.