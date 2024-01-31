Fed kararı kripto paraları nasıl etkileyecek?

Hafta başından beri satıcılı seyir sergileyen kripto paralar bugün büyük karar öncesinde zayıf seyirde bulunuyor.

Piyasalar Fed’den faizlerde değişikliğe gitmeden faizleri 5,25- 5,50 aralığında sabit bırakması bekliyor.

Kararın ardından Fed Başkanı Powell’ın vereceği mesaj piyasalar tarafından merakla bekleniyor.

Kararın etkisiyle dolar endeksinde görülebilecek volatil hareket, kripto para piyasalarında da etkili olabilir.

Dolar endeksi karar öncesi 103,503 seviyesinde yatay bant üzerinde bulunuyor.

Lider kripto para birimi Bitcoin bugün TSİ 15.15’te 42.627 dolar seviyesinde zayıf seyirde bulunuyor.

BİTCOİN’DE GÖRÜLEN SATICILI SEYRİN ETKİSİYLE ALTCOİNLERDE DE GERİ ÇEKİLMELERİN OLDUĞU GÖRÜLÜYOR.

Altcoinler grubunun en büyüğü olan Ethereum’da da zayıf hacmin etkisi hissediliyor.

Ethereum aynı saat diliminde 2.305 dolar seviyesinde bulunuyor.

Bugün açıklanacak olan Fed kararının etkisiyle kripto para piyasalarında hareketlilik görülebilir.