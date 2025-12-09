Dün 63,79 dolara kadar çıkan Brent petrolün varili, günü 62,33 dolardan kapattı.Bugün saat 09.21 itibarıyla Brent petrolün varil fiyatı, bir önceki kapanışa göre yüzde 0,3 gerileyerek 62,12 dolara indi. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 58,46 dolardan alıcı buluyor.

Fiyatlardaki düşüşte, Rusya-Ukrayna Savaşı’nı bitirme yönündeki diplomatik çabalar ve yarınki ABD faiz kararı belirsizliği etkili oluyor.İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Londra’da bir araya geldikleri zirvede Ukrayna’da kalıcı ve adil bir barış için atılacak adımları görüştü.

Liderler, Avrupa güvenliği açısından ABD öncülüğündeki barış görüşmelerinin kritik önemine dikkat çekerek süreçteki ilerlemeyi desteklediklerini belirtti.Uzmanlar, savaşta kalıcı barış sağlanması halinde enerji altyapısına yönelik tehditlerin azalacağını ve arz tarafında öngörülebilirliğin artacağını belirtiyor. Bu durumun kısa vadede petrol fiyatlarında aşağı yönlü baskı yaratması bekleniyor.

Öte yandan yarın akşam açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı piyasaların en büyük gündem maddesi.Para piyasalarında Fed’in yarınki toplantıda yüzde 87 olasılıkla faiz indireceği fiyatlanıyor; ancak devam eden enflasyon kaygıları ve güçlü ABD ekonomisi nedeniyle 2025’te gevşeme adımlarının sınırlı kalabileceği öngörülüyor. Düşük faiz ortamı genellikle borçlanma maliyetlerini düşürerek ekonomik aktiviteyi ve petrol talebini desteklese de uzmanların bir kısmı bu etkinin şu an için sınırlı kalacağını düşünüyor.

Ayrıca ABD Enerji Enformasyon İdaresi’nin (EIA) bugün yayımlayacağı “Aralık 2025 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu” da yatırımcılar tarafından yakından izleniyor.Brent petrolde teknik olarak 65,20 dolar direnç, 56 dolar ise destek seviyesi olarak takip ediliyor.