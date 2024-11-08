Fed kararı sonrası altın güne nasıl başladı! 8.11.2024

Düzenleme: Mehmet Köpüklü
Fed kararı sonrası altın güne nasıl başladı! 8.11.2024

Fed faizi yüzde 5'ten yüzde 4.75'e indirdi. Piyasalar da Fed'in hamlesini fiyatlamaya başladı. Geçtiğimiz hafta rekor üstüne rekor kıran altın sert düzeltme hareketiyle karşılaştı.

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 5’ten yüzde 4.75’e çekti. Bu kararın ardından altın fiyatlarında dalgalanmalar yaşandı.

Fed’in ABD seçimleri sonrası gerçekleştirdiği ilk toplantıda aldığı faiz indirimi kararı, altının değer kaybetmesine neden oldu. Gram altın, güne 3.042 TL’den başlarken, ons altının değeri 2.693 dolardan işlem gördü.

Fed’in faiz indirimi kararı öncesinde altının ons fiyatı 2.694 dolar seviyesindeydi. Kararın açıklanmasının ardından bu değer 2.691 dolara düştü. Ancak, Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamaları sonrasında ons altın fiyatı 2.707 dolara kadar yükseldi.

Gram altın, karar öncesinde 2.963 TL’den işlem görürken, karar sonrası kısa bir süre 2.962 TL seviyesinde yatay bir seyir izledi.

Yatırımcılar ve vatandaşlar, iç ve dış piyasalardaki gelişmeleri yakından takip ederek altın fiyatlarını izlemeye devam ediyor. Gram altın güne 3.042 TL’den, çeyrek altın ise 4.968 TL’den başladı.

Güncel altın fiyatları şu şekilde:

Gram altın satış fiyatı: 3.042,16 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 4.968,00 TL

Yarım altın satış fiyatı: 9.937,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 19.873,00 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 19.399,01 TL

Gremse altın satış fiyatı: 49.378,00 TL

Ons altın satış fiyatı: 2.693,51 dolar

altin-001.jpg

Son Haberler
Adana'da çakmak ışığında soygun
Adana'da çakmak ışığında soygun
Akıllı ev aletleri markası: “En uygun robot süpürge, ihtiyaçlarınıza cevap veren robot süpürgedir”
Akıllı ev aletleri markası: “En uygun robot süpürge, ihtiyaçlarınıza cevap veren robot süpürgedir”
Manisa’da 5 milyon liralık kaçakçılığa operasyon yapıldı
Manisa’da 5 milyon liralık kaçakçılığa operasyon yapıldı
Canan Efendigil Karatay'dan "Panzehir"
Canan Efendigil Karatay'dan "Panzehir"
Tam 75 kilo verdi! Aynada kendisini görünce gözyaşlarına hakim olamadı
Tam 75 kilo verdi! Aynada kendisini görünce gözyaşlarına hakim olamadı