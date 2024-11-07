Fed kritik faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası (Fed), Eylül ayındaki toplantısında, faiz oranlarını 23 yılın en yüksek seviyesinden indirerek, 4 yılı aşkın sürenin ardından faiz indirim döngüsüne başlamış oldu. Beklentilerin doğrultusunda, Fed politika faizini 25 baz puan düşürdü ve yeni faiz aralığını %4,50 ile %4,75 olarak belirledi.

Bu adım, özellikle ABD'deki yaklaşan başkanlık seçimleri ve ekonomik büyüme dinamikleri göz önünde bulundurulduğunda önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar, Fed’in bu faiz indirimiyle, ekonomik toparlanmayı desteklemeyi ve enflasyon hedeflemesine yönelik daha fazla esneklik sağlamayı amaçladığını belirtiyor.