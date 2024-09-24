Fed üyelerinden daha fazla gevşeme mesajı

Fed üyeleri gelecek tarihteki büyük ölçekli faiz indirimi için kapıyı açık bıraktı.

Fed üyelerinden Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, ne kısıtlayıcı ne de gevşek politikayı ifade eden nötr faizden “yüzlerce baz puan” uzakta olduklarını söyleyerek gelecekteki 12 ayda çok sayıda faiz indirimi tahminledi.

Pazartesi konuşan diğer üyelere göre daha güvercin tonda konuşan Goolsbee “Eğer çok uzun süre kısıtlayıcı kalırsanız ikili hedefi gerçekleştirmede uygun noktayı kaçırabilirsiniz” değerlendirmesinde bulundu.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic daha temkinli olsa da nötr faizden uzakta olduklarını kabul etti.

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari ise 2024’ün geri kalanında 25’er baz puanlık indirimi tarafında olduğunu belirtti. Fed’in faiz indirimlerine bazı uzmanlar kuşku ile yaklaşmaya başladı.

Wall Street Stratejisti Ed Yardeni Fed’in agresif faiz indiriminin ardından ABD hisse senetlerinin yeni zirvelere tırmanabileceğini ifade etse de eğer Fed üyeleri dikkatli olmazsa bu indirimlerin yeniden enflasyona yol açabileceği uyarısında bulundu.