Fed üyesinden faiz mesajı

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, enflasyon kontrol altına alınmadan önce borçlanma maliyetlerini düşürmenin ABD refahının temellerini riske atacağını ifade ederek faiz oranlarının "uzun" bir süre sabit kalması gerektiğini açıkladı.

Kashkari katıldığı bir programda, "ABD'de ekonomi oldukça güçlü, işgücü piyasası güçlü, enflasyon düşüyor ve pek çok insan ekonominin durumundan derinden mutsuz. Bunun yaşadıkları yüksek enflasyondan kaynaklandığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Fed'in faiz oranlarını 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25 ile 5,5 aralığında tutması tahmin edilirken, oran belirleyiciler enflasyonunun yüzde 2 hedefine ulaşma yolunda ilerlediği hususunda daha fazla kanıt istediklerini dile getirdi.