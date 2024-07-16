Fed üyesinden faiz mesajı

Kaynak: Haber Merkezi
Fed üyesinden faiz mesajı

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, enflasyonun ABD merkez bankasının politika yapıcıların faiz oranlarını düşürmek amacıyla belirlediği yüzde 2 hedefine doğru ilerlediğine dair "güvenin arttığını" belirtti.

Daly, enflasyonun yüzde 2'ye doğru gittiğine dair olan güvenin artmış olduğunu söyledi.

Daly, enflasyonun düştüğünü ve bunu güven arttıracak şekilde yaptığını söyleyerek, enflasyonu yüzde 2'ye düşürme konusunda sürdürülebilir bir tempoya yaklaştıklarını belirtti.

San Francisco Fed başkanı, ekonomi yavaşlarken ve politika yapıcıların enflasyonun yanı sıra işgücü piyasası risklerine de dikkat etmeleri konusunda uyararak "Gerçek bir karara varmadan önce almamız gereken çok daha fazla bilgi var" ifadelerini kullandı.

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