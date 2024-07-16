Fed üyesinden faiz mesajı

Daly, enflasyonun yüzde 2'ye doğru gittiğine dair olan güvenin artmış olduğunu söyledi.

Daly, enflasyonun düştüğünü ve bunu güven arttıracak şekilde yaptığını söyleyerek, enflasyonu yüzde 2'ye düşürme konusunda sürdürülebilir bir tempoya yaklaştıklarını belirtti.

San Francisco Fed başkanı, ekonomi yavaşlarken ve politika yapıcıların enflasyonun yanı sıra işgücü piyasası risklerine de dikkat etmeleri konusunda uyararak "Gerçek bir karara varmadan önce almamız gereken çok daha fazla bilgi var" ifadelerini kullandı.