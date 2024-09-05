Fed üyesinden faiz sinyali

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly Fed'in işgücü piyasasını sağlıklı olması için faiz oranlarını indirmesi gerektiğini, fakat ne kadar düşüreceğini belirlemesi için gelen ekonomik verileri takip etmesi gerektiğini belirtti.

Daly enflasyon düştükçe, yavaşlayan bir ekonomide yükselen reel faiz oranının olduğunu; bu, aşırı sıkılaştırmanın temel bir reçetesi olduğunu söyledi.

İşgücü piyasasının sağlığının devam ettirilmesi ve korunması gerektiğini vurgulayan Daly, politika aşırı sıkı olursa, işgücü piyasasında ek bir yavaşlama olabileceğinin ve bunun hoş karşılanmayacağının farkında olmaları gerektiğini dile getirdi.