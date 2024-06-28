Fed üyesinden şahin mesajlar

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Bowman, Wfaiz beklentilerine yönelik açıklamada bulundu.

Fed’in şu anki para politikasının ‘kısıtlayıcı’ olduğunu aktaran Bowman gelen veriler enflasyonun sürdürülebilir biçimde yüzde 2’lik hedefe düştüğünü gösterirse para politikasının aşırı kısıtlayıcı olmasını önlemek için faiz indirimlerinin başlaması uygun olacağını belirtti.

Browman şu an hala politika faizini indirmeyi düşünecek bir noktada olmadıklarını enflasyon konusunda hala yukarı yönlü risklerin olduğunu söyledi.

Browman, enflasyondaki yavaşlama durursa faizi yeniden artırımının yeniden gündeme gelebileceğini söyledi.

Son toplantıda Fed yetkililerinin bu sene için 3 olan faiz indirimi beklentisi enflasyonist baskılar sebebiyle 1’e kadar indirmişti.

Bowman bu hafta daha önce yaptığı açıklama kapsamında ise 2024’te bir faiz indirimi beklemediğini gelecek yıl indirim olabileceğini ifade etmişti.