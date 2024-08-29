Fed yetkilisinden faiz mesajı

ABD Merkez Bankası (FED) yüksek enflasyonu durdurabilmek adına yüksek faiz politikasını uzun süredir devam ettirirken, piyasalar eylülde indirimlerin başlaması beklentisine kapıldı. FED, faiz indiriminde enflasyon, işsizlik ve istihdam gibi ekonominin temel göstergelerini değerlendiriyor.

FED, Mart 2022'de faiz artırımı sürecine başlarken, Temmuz 2023'e kadar kademeli artış yaptı. Fakat bu tarihin ardından faiz oranını yüzde 5,5 düzeyinde sabit bıraktı.

FED yetkililerinden Atlanta FED Başkanı Raphael Bostic, zamanı gelmiş olabilir ifadelerine yer verdi. Bostic, gelecek ay faiz oranlarının indirilmesini destekleyecek ek veriler beklediğini belirtti.

FED yöneticisi, enflasyonun beklediğinden daha hızlı düşmesi ve işsizlik oranının daha hızlı artması sonrasında faiz indirimleri için tahmin edilen takvimin öne çekildiğini tekrarladı.

Bostic, faizleri düşürdükten sonra tekrar yükseltmek zorunda kalacakları bir duruma düşmek istemediğini, dolayısıyla, eğer bir tarafta hata yapacaksam bu sadece iniş çıkış yaşamadığımızdan emin olmak için daha uzun süre beklemek olacağını söyledi.