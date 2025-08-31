Fedakar annenin ekmek teknesi yandı! Hikayesi mücadeleyle dolu

Hatay'da kanserden ölen kocasının ardından 4 çocuğuyla yalnız kalan ve pazarcılık yaparak geçimini sağlayan 45 yaşındaki Hatice Doğru'nun 5 yıldır ekmek teknesi olarak kullandığı minibüs alevlere teslim olarak yandı. Minibüsünün kundaklandığını iddia eden Doğru, suçluların bulunmasını istedi.

Altınözü ilçesi Karbeyaz Mahallesi'nde yaşayan 45 yaşındaki Hatice Doğru, 2020 yılında kocası Ali Doğru'yu gırtlak kanseri nedeniyle kaybetti. Kocasının ölümünün ardından 4 çocuğuyla yalnız kalan Doğru, çocuklarına bakmak için 5 yıl önce 31 AGJ 618 plakalı minibüsü satın aldı. Aldığı minibüsle işlerini yapmaya çalışan Doğru, kendi ektiği ürünleri toplayarak minibüs aracılığıyla pazarda satmaya başladı. Bahçeden aracıyla pazara götürdüğü sebzeleri satan Doğru, sebzelerden kazandığı parayla 4 çocuğunun geçimini sağlıyordu. Doğru'nun hayalleri ekmek teknesi olan minibüsünün yanmasıyla yarıda kaldı. Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, tarafından söndürülen yangında minibüs kullanılmaz hale geldi. Minibüsünün kundaklandığını iddia eden Doğru, ekmek teknesini yakan suçluların bulunmasını istedi.

"ARKADA YANAN MİNİBÜS BENİM EKMEK TEKNEMDİ VE BU ARABAYLA ÇOCUKLARIMI GEÇİNDİRİYORDUM"

Kanserden kocasını kaybedip 4 çocuğuyla yalnız kalmasının ardından ekmek teknesi olan minibüsün yandığını ifade eden Hatice Doğru, "Arkamızdaki minibüs gece kundaklayarak yakıldı. Gece saat 03.00 sularında ateş atılarak yakıldı. Biz uyandığımızda yangın başlamıştı. Birisi beni uyandırarak "abla kalk arabanız yanıyor" dedi. Dışarı çıktığımda araba yanıyordu. Hiçbir şey yapamadık öylece izledik. İtfaiye aradık gelip söndürdüler. Ben bu arabayla pazarcılık yapıyordum. Evin ihtiyaçları için bahçeye gidiyordum, ilçe merkezine ve her işimi arabayla yapıyordum. Eşim öldükten sonra arabayla domates, patlıcan, biber gibi sebzeler satıyordum. Eşim 5 yıl önce gırtlak kanserinden öldü. 2 kız 2 erkek olmak üzere 4 çocuğum var. Arkada yanan minibüs benim ekmek teknemdi. Bu arabayla çocuklarımı geçindiriyordum. Arabam varken İŞKUR'a başvurdum ve orada çalışmayı düşünüyordum. Arabam yok ve iş yeri çok uzaktı. Oraya nasıl gidip geleceğimi bilmiyorum. Ben sadece ekmek teknemi yakan suçlunun bulunmasını istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Eşim öldükten sonra arabayı aldık. Bu şekilde yanacağı hiç aklıma gelmezdi. Çünkü kimseyle hiç alıp veremediğim yoktu. Aracım olduğunda 2 küçük kızımla gidiyordum ama şimdi ne yapacağımı bilmiyorum. 5 yıllık ekmek teknem olan minibüsüm yandı" ifadelerini kullandı.