Fedakar kadınlar: Sokakta bamya satarak aile bütçesine destek oluyorlar

Samsun'un İlkadım ilçesinde her yıl mevsimi gelen bamyalar şehir merkezinde köylü kadınlar tarafında satılıyor. Köylü kadınlar, bahçelerinde yetiştirdikleri bamyaları kaldırımlarda açtıkları tezgahlarda kilosunu boyutuna göre 200-400 TL arasında satıyor.

Yarım kiloluk poşetler halinde yaptıkları satışlarla günlük topladıkları bamyaları satan kadınlar bu şekilde ailelerine destek oluyor. Birçok meyve sebzenin aksine bamyada boy büyüdükçe fiyat da küçülüyor. Küçük boy bamyanın kilosu 400 TL'den büyük boy ise 200 TL'den alıcı buluyor.

Tenzile Yıldız, "Bamyayı nisanın sonu gibi ekiyoruz. Temmuzun başı gibi topluyoruz. Bir gün toplayıp bir gün satıyoruz. En son eylülün ortaları gibi bitiyor. Bu yıl çok olmadı. Bunu birçok yemekte kullanıyorlar. Domatesli oluyor. Büyüklerini kızartma oluyor. Küçükleri domatesli soğanlı yapılıyor" dedi.

"BÜYÜK BAMYAYI KİLOSU 400 TL, KÜÇÜĞÜNÜ 200 TL'DEN SATIYORUZ"

Ayşe Karadeniz ise "Ben yıllardır yetiştiriyor, gelip burada satışını yapıyorum. Bu yıl çok olmadı. Kurak olduğu için fiyatlarımız biraz daha fazla o yüzden alıcılar da haklı bizler de haklıyız. Onlar pahalı diyor biz de emeğimizin karşılığı diyoruz. Şu anda büyük bamyayı kilosu 400 TL, küçüğünü 200 TL'den satıyoruz" diye konuştu.