Dün akşamının yayınlanan bölümünde Milyoner'e Şanlıurfa'dan katılan öğretmen Muhammet Bağ, bir öğrencisine yaptığı fedakarlık ile geceye damgasını vurdu.

Yarışmacı Siverek ilçesinde 2015 yılından beri görev yaptığını ve ilkokul öğretmenliğini tek bir öğrencisi ile sürdürdüğünü belirtti. Köydeki genç nüfusun şehir merkezine göç etmesiyle ilkokulda öğrencinin olmadığını belirten Bağ, İlayda isimli öğrencisi ile her gün ders çalışmak için yaptığı fedakarlığı seyirciden takdir topladı.

HER GÜN 60 KM YOL GİDİYOR

İlkokul öğretmeni Muhammet Bağ, her gün öğrencisi ile ders çalışabilmek için okula beraber gittiklerini belirtti. Bağ, evi ile okulun arasında mesafesinin fazla olduğunu ifade ederken "Her gün yaklaşık 60 kilometre falan okuluma gidiyorum" dedi.

ÖĞRENCİSİYLE YAŞADIĞI ANISI DUYGULANDIRDI

Bağ ayrıca öğrencisi İlayda ile yaşadıkları bir anı anlatırken "İlayda'nın şansı tek başına güzel bir eğitim alıyor ama arkadaşı yok. Ben mümkün olduğunca elimden gelen her şeyi yapıyorum. Beraber masa tenisi , satranç oynuyoruz, seslendirme yapıyoruz. Şimdi benimle mutlu ama her zaman dile getiriyor. Hatta bir gün köyden iki teyze okula geldiğinde çok heyecanlanmıştı ve bana 'Öğretmenim gitmesinler bana arkadaşlık yapsınlar'" dedi.

BARAJ SORUSUNDA ZORLANDI

Birbirinden zorlu soruları başarıyla geçerken 50 bin TL değerindeki baraj sorusunda zor anlar yaşadı. Bağ, karşısına çıkan soruda telefon ve yarı yarıya joker hakkını kullanırken verdiği yanıtın yanlış çıkması nedeniyle geceye 5 bin TL'lik ödül ile ayrıldı.

Hangisi Türkçe'de "flamingo"ya verilen adlardan biridir.

a- Kukumav kuşu

b- Cennet kuşu

c- İshak kuşu

d- Flaman kuşu

DOĞRU CEVAP

Flaman kuşu