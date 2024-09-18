Fed’e yönelik beklentiler sürüyor

DoubleLine Capital'den Jeffrey Gundlach, Fed'in faiz oranı indirim döngüsünü yarım puanlık bir hamle ile başlatacağına ilişkin ihtimal verenlerin tarafına katıldı.

Merkez bankasının ekonominin durmasını engellemek amacıyla faiz oranlarını hızla düşürmeye hazır olduğu yönündeki spekülasyonlar, iki yıllık Hazine tahvillerinin getirisini yüzde 3,6'nın altına getirirken keskin bir tahvil piyasası rallisini tetikledi.

Bu durum, Fed'in hedef oranından yaklaşık 1,75 puan düşük. Uzun süredir tahvil fonu yöneticisi olan Gundlach, merkez bankasının bu açığı kapatması gerektiğini dile getirdi.

Diğer yandan Gundlach, Fed'in Çarşamba günü faizi 50 baz puan indireceğini ve sene sonuna kadar toplamda 125 baz puan indireceğini tahmin ettiğini açıkladı. Gundlach ayrıca ABD ekonomisinin zaten bir durağın süreç içinde olduğunu ve Fed'in politikasını çok uzun süredir sıkı tuttuğunu düşünüyor.

Fed'e F notu verdiğini ve faiz oranlarını daha erken düşürmeleri gerektiğini belirten Gundlach, bir durgunluk içinde olduklarını çok fazla işten çıkarma duyurusu ile karşılaştığını belirtti.