Federasyon başkanı tribünde ensesindeki teri sildirtti. Bu olay pes artık dedirtti

Amerika Birleşik Devletleri’nin ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Copa America’da Arjantin, Kanada’yı yarı finalde 2-0 yenerek finale yükselmişti.

Arjantin, 22. dakikada Julian Alvarez ve 51. dakikada Lionel Messi’nin golleriyle galip gelmişti.

Maçı tribünlerden takip eden Arjantin Futbol Federasyonu Başkanı Claudio Tapia’nın terini sildirdiği görüntüler çok konuşuldu.

MAÇ BOYUNCA TERİNİ SİLDİ

Tapia’nın arkasında bulunan takım elbeseli şahıs, elindeki mendille sık sık federasyon başkanının ense ve saçlarındaki teri sildi.

ARJANTİN FUTBOL FEDERASYONU BAŞKANI CLAUDİO TAPİA KİMDİR?

Claudio Fabián "Chiqui" Tapia, 22 Eylül 1967 tarihinde doğan Arjantinli futbol yöneticisidir.

Şu an Arjantin Futbol Federasyonu Liga Profesional de Futbol'un başkanıdır. Aynı zamanda kulüp düzeyinde 2001'den 2020'ye kadar Barracas Central'ın Başkanı olarak görev yaptı.