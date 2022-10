TFF Başkanı Büyükekşi'den şaşkınlık yaratan açıklama: Dünyada öndeyiz

İşte TFF Başkanı'nın açıklamaları:



"Göreve geldiğimiz ilk günden beri Türk futbolunun öncelikli meselelerine tüm paydaşlarımızla ortak istişarelerle çözüm üretmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Sadece Türkiye değil, tüm dünyada gündemi meşgul eden konu hakem performanslarıdır. Bizler futbolun güzelliklerini, insanları bir araya getiren heyecanını, aile ve çocukların eğlencisi olan, hakem hataları değil maç performansıyla konuşulan bir oyunu gündeme getirmek istiyoruz."



"Gelişen ve büyüyen bir futbol ekonomisi önemli. Bu sayede kulüplerimize fayda sağlayabiliriz. Aynı zamanda yayın ihalesinde tutarı ikiye katlayabiliriz. Futbolumuzu başka pazarlara da ihraç edebiliriz. Büyük bir çoğunluk tarafından bilinmeyen, yanlış bilinen VAR protokolünü hatırlatmak için buradayız. Çok önemli bir yeniliğimizi daha sizlerle paylaşmak istiyorum. Önümüzdeki haftadan itibaren VAR merkezimiz maç oynanmadığı günlerde, önceden randevu alınarak, basın mensupları, kulüp başkanları ve teknik adamlar tarafından ziyaret edilebilecek. İlk olarak Salı günü Süper Lig, 1. Lig kulüp başkanları, teknik adamlar ve kaptanlarla başlıyoruz."

"VAR sistemi sadece puan kaybına uğrayan takımlarımız tarafından bolca eleştirilse de minimum müdahale, maksimum fayda modeliyle çalışmaktadır. Müdahale ettiği pozisyonlarda kesinlik aranıyor. Aksi takdirde protokole göre müdahale hakkı yok. VAR teknolojisi hayatımıza girdiği günden itibaren bariz hataların önlenmesi için büyük fayda getirdi. Ülkemizde futbol VAR ile daha şeffaf bir hale geldik. Dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye'de de gelişmeye muhtaç alanlar var."



"2022-23 itibarıyla dünyada VAR'ın en iyi uygulandığı ülkelerden biriyiz. Sistemi iyileştirme konusunda büyük bir iyi niyetle çalışıyoruz. Farklı ülkelerin yapılarını inceliyoruz. VAR hakemlerimizin eğitimlerine de büyük önem veriyoruz. VAR'ı en iyi uygulayan, örnek ülke olma hedefimiz var. Merkezimizi geliştiriyoruz, teknolojik açıdan yenileniyoruz. Tüm paydaşlarımızdan destek olmaları çağrısını yapmak istiyorum."



"Her puan kaybı sonrası eksik bilgilerle ve hayali çizgiler üzerine VAR sistemini ve hakemleri hedef almak yerine, sistemin nerede devreye girdiğini, girmediğini, ofsayt çizgisinin nasıl çizildiğini, seçim kriterlerini, kesinlik zaruretini kamuoyuna anlatmak, sonra da koruyup bu sisteme destek sağlamalarını bekliyoruz."



"Türk futbolunun marka değerini artırmak istiyoruz. Tüm futbol paydaşlarını maddi manevi zenginleştirmeyi hedefliyoruz. Futbol ailesinin bütün paydaşlarını zenginleştirmeyi hedefliyoruz. Kulüplerimiz saha içi performanslarını, basın mensupları futbolun güzel yönlerini öne çıkarmalı. VAR'ı çocukların dahi anlayabileceği bir hale getirmek için çizgi film hazırladık. Katılımınız için teşekkür ediyor ve saygılarımı sunuyorum."



MHK Başkan Vekili Murat Ilgaz: "Kullandığımız teknoloji Hawk-Eye teknolojisi. Dünyada itibar gören bir firma. Diğer firmalar da elbette kullanılıyor ama bu teknoloji daha fazla kullanılıyor. Başlangıçta İspanya gibi ülkeler de başka firma ile çalışıyordu, onlar da Hawk-Eye'a geçti."



VAR neyin peşindedir?



"VAR açık ve net şekilde gözden kaçan ciddi olayların peşindedir. VAR daha doğru kararın peşinde değildir. Hakemin gözünden kaçan çok ciddi bir olay varsa, açık bir ihlal varsa, hakem tarafından değerlendirilmediyse devreye girer. VAR'ı bir paraşüt gibi kullanabiliriz. İnsan hayatını kurtarabilir. Paraşüt durup dururken kullanılmaz."



"VAR'ın felsefesi bellidir. VAR felsefesini büyük bir kaya ile anlatabiliriz. Küçük taşlarla değil. VAR felsefesine göre, 'Karar doğru mu?' sorusu doğru değildir. Doğru sorunun, 'Karar bariz şekilde yanlış mı?' olması gerekmektedir."



"VAR hiçbir zaman daha doğru bir kararın peşinde değildir. Amaç nedir? Minimum müdahale ve maksimum yarar. Amaç tüm kararlarda yüzde yüz doğruluk elde etmek değildir. Hakemlerimize VAR yokmuş gibi maç yönetmelerini söyleriz. Seyircilerimizden de VAR yokmuş gibi izlemesini rica ediyoruz."



"VAR, hakeme inceleme önerisinde bulunabilir. Son kararı hakem kararlaştırır. Nihai karar da her zaman hakem tarafından verilir. Bazı anlarda incelemenin çok uzun olduğundan yakınırız. Doğruluk, zamandan daha önemlidir. Uzun sürmesi bir handikap değildir. Yeter ki doğruyu bulalım. Hızlansak da bazı anlarda inceleme süresi uzayabiliyor. VAR doğruyu bulmak için ince ayrıntılarıyla inceleme yapar. Onun için süre uzayabiliyor. Doğruluk zamandan daha önemlidir."