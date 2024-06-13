Federasyon Fenerbahçe'yi tanımadı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Federasyon Fenerbahçe'yi tanımadı

Türkiye Basketbol Federasyonu, Fenerbahçe Beko'nun Anadolu Efes'i yenip şampiyon olduğu maç sonrası kutlama mesajı paylaşmadı. Taraftarlar bu duruma öfkelendi ve tepki gösterdi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig'de Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes karşı karşıya geldi.

Anadolu Efes'i 80-72 yenmeyi başaran Fenerbahçe Beko, sezonu şampiyon olarak tamamladı.

Maç sonu kupayı kaldıran oyuncular büyük sevinç yaşadı.

Maçın sonunda Türkiye Basketbol Federasyonunun yaptığı hareket sosyal medyanın gündemine oturdu.

FEDERASYON FENERBAHÇE'Yİ KUTLAMADI
Türkiye Basketbol Federasyonu, resmi Facebook hesabında Fenerbahçe-Anadolu Efes finalinden sonra eş zamanlı olarak iki paylaşım yaptı.

Anadolu Efes'i finalist olmasından dolayı kutlayan federasyon, şampiyon olan Fenerbahçe ile ilgili herhangi bir paylaşım yapmadı.

Sadece Gençlik ve Spor Bakanı Aşkın Bak'ın Fenerbahçe Beko'ya kupayı verdiği bir an paylaşıldı.

Yaşanan bu olay Fenerbahçeli taraftarlar tarafından sosyal medyada büyük tepki topladı.

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