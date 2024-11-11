Federasyon'dan yıldırım ihraç kararı

Premier Lig hakemi David Coote, Liverpool’a ve kulübün eski teknik direktörü Jürgen Klopp’a yönelik aşağılayıcı yorumlar yaptığı iddia edilen bir video nedeniyle görevden alındı. PGMOL, (İngiltere Futbol Hakemleri Derneği) Coote’un derhal askıya alındığını ve tam bir soruşturma başlatıldığını duyurdu. Sosyal medyada hızla yayılan video henüz BBC tarafından doğrulanmadı. Videonun çekildiği tarih ve doğruluğu hakkında belirsizlikler bulunuyor. Ancak BBC’ye göre, PGMOL soruşturması, videoyu gerçek kabul ediyor.

42 yaşındaki Coote, geçtiğimiz Cumartesi günü Liverpool’un Aston Villa’yı 2-0 mağlup ettiği maçta hakemlik yaptı. 2018’den beri Premier Lig’de görev yapan Coote, deneyimli bir hakem olarak tanınıyor. Paylaşılan videonun, Coote’un 2020 Temmuz’unda Liverpool ile Burnley arasındaki 1-1 berabere tamamlanan maçı yönettiği döneme ait olduğu iddia ediliyor. Bu maçtan sonra Klopp, hakem Coote’u eleştirerek, Liverpool oyuncularına yapılan faulleri görmezden geldiğini söylemişti.

Hakemler, PGMOL’a hangi kulübü desteklediklerini bildirmek zorunda. Nottinghamlı olan Coote, Notts County taraftarı olarak kayıtlara geçmiş ve bu nedenle Notts County ile Nottingham Forest maçlarını yönetemiyor. PGMOL, soruşturma tamamlanana kadar olayla ilgili başka bir açıklama yapmayacağını belirtti. Liverpool kulübü, videonun farkında olduğunu ancak şu aşamada bir yorumda bulunmadığını bildirdi.

2020 yazında Liverpool, Premier Lig tarihinin ilk şampiyonluğunu kazanmıştı. Bu süreçte, Klopp’un takımı tüm iç saha maçlarını kazanmayı ve 100 puan hedefine ulaşmayı amaçlıyordu. Ancak Burnley maçı, Liverpool’un bu hedefine ulaşmasını engelledi.