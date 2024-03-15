Federasyonun Fenerbahçe kararı Fatih Terim'i kızdırdı

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Federasyonun Fenerbahçe kararı Fatih Terim'i kızdırdı
Yunanistan Ligi'nde flaş gelişme.

Yunanistan Futbol Federasyonu, Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ndeki rakibi Olympiakos'un lig maçı olan PAOK ile olan karşılaşmayı erteledi.

Bu erteleme, her iki takımın da Konferans Ligi çeyrek final maçlarına odaklanabilmesi için yapıldı.

Önceden 14 Nisan Pazar günü oynanması planlanan PAOK-Olympiakos maçı, daha sonraki bir tarihe ertelendi.

Gazzetta'nın haberine göre Yunanistan Futbol Federasyonu, Konferans Ligi'nde yer alan iki ekibin karşılaşması olan PAOK-Olympiakos karşılaşmasını erteleme kararı aldı.

Fenerbahçe ile Olympiakos arasındaki Konferans Ligi maçları ise 11 ve 18 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek.

Panathinaikos'un ligdeki en yakın rakibi Olimpiakos'un maçının ertelenmesi Fatih Terim'in ekibi için büyük sürpriz oldu.

Terim'in erteleme nedeniyle ezeli rakiplerinin bir hafta geriden gelecek olmasını hoş karşılamadığı öğrenildi.

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