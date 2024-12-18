Federica Panicucci yeni projelerini tanıttı

İtalyan televizyonunun önemli isimlerinden biri olan Federica Panicucci, yakın zamanda verdiği bir röportajda, 19 Aralık’ta yayımlanacak Oggi dergisine konuştu.

Röportajında, Canale 5 kanalında sunacağı iki özel geceyi tanıtan Panicucci, aynı zamanda kariyerini nasıl inşa ettiğini de anlattı. Sunuculuk hayalini çocukluk yıllarından beri kurduğunu belirten Panicucci, "Bundan küçükken sunucu olmayı hayal ediyordum, bu benim en büyük arzumdu. Milano'da Paolo Bonolis ile aynı binada yaşıyordum. O, o yıllarda çok tanınan bir isimdi. Bir gün, binanın kapıcısı bana, Bonolis'in oğlu Stefano'ya bakacak birini aradığını söyledi. Çocuk bakıcılığı yapmaya başladım ve bu buluşma benim için dönüm noktası oldu" diyerek geçmişini anımsadı.

Sunuculuk kariyerine, Bonolis'in desteğiyle adım atan Panicucci, 18 yaşında reklam için denemelere başlamış ve sonrasında fotoromanlar, mankenlik gibi işler yapmıştır. "Portobello için yeni telefon santrali çalışanları aradıklarında, en önemli denemeyi geçtim" diyen Panicucci, bu adımın, onu televizyon dünyasına daha da yaklaştıran bir gelişme olduğunu belirtti.

Federica Panicucci, yılbaşı gecesi Canale 5’te yayınlanacak olan "Noel Konseri" ve "Müzik ile Yılbaşı" etkinliklerinin sunuculuğunu üstlenecek. Ayrıca, 25 Aralık'ta Roma'daki Conciliazione Konseri'ni de sunacak olan Panicucci, adeta tatil sezonunun yüzü olmaya devam ediyor.