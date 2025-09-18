Fed'in faiz indirimi altını rekor seviyelere taşıdı! Analistlerden çarpıcı değerlendirme

ABD Merkez Bankası faiz oranlarını 25 baz puan düşürerek yılın geri kalanında kademeli bir gevşeme sürecinin sinyalini verdi. Yaşanan bu gelişmeyle birlikte doların değer kaybetmesi ile altın fiyatları da yükselişe geçti. Ons altın %0,2 artış yaşayarak 3668 dolar seviyesinde işlem görüyor çarşamba günü ise 3707,40 doları görerek tarihi bir yükseliş yaşayan altın yılbaşından şimdiye kadar %40’a yakın bir getiri sağladı.



Yaşanan bu gelişme karşısında analistlerde kritik değerlendirmelerde bulunuyor.



Marex analisti Edward Meir piyasadaki hareketliliği "Fed’in faiz oranları konusunda genel mesajı biraz şahin bir tavırdı, faiz oranlarının düşürülmesini coşkuyla desteklemediler. Sanırım kısa vadede, burada biraz fazla alım yapılmış durumda ve belki biraz daha geri çekilerek 3 bin 600 dolar seviyesine ulaşabiliriz." şeklinde değerlendirdi.

Söz konusu gelişme ünlü analist Ross Norman tarafından da "Altının boğa koşusu hala devam ediyor ve rekor seviyelerin devam etmesi muhtemel." ifadeleriyle değerlendirildi.

