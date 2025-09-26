Fed'in kararı sonrası altın ve gümüşte sert yükseliş!

ABD Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı PCE Reuters'in anketine katılan ekonomistlerin beklentilerine paralel olarak Ağustos'ta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 yükseldi. Gıda ve enerji kalemlerinin hariç tutulduğu çekirdek PCE beklentilere uyumlu olarak yüzde 2,9 sıralamaya girdi. Fed'in enflasyon göstergesi olan kişisel tüketim harcamaları verisi sonrası piyasalarda hareketlilik görüldü. Altın ve gümüş fiyatları yönünü yukarı çevirdi.

Ons altın kritik veri öncesinde 3 bin 750 dolarda bulunuyordu. Kritik veri sonrası 3 bin 776 dolara kadar yükseldi.

GRAM ALTINDA CİDDİ YÜKSELİŞ

Gram altında ons altında görülen yukarı yönlü seyrin etkisiyle yükselişe geçti. Kritik veri öncesinde gram altın 5 bin 12 lirada bulunuyordu, veriden hemen sonra 5 bin 46 liraya çıktı.

TSİ 15.39'dan itibaren Dow Jones takvimi vadeli kontratları YMcv1 yüzde 0,48 yükseldi. S&P 500 vadeli kontratları EScv1 yüzde 0.42 yükselirken, Nasdaq 100 vadeli kontratları NQcv1 ise yüzde 0.43 yükseldi.

BİLİMSEL VERİ VE STRATEJİK UYARI

Cleveland Fed, medyan PCE’nin enflasyonu %15 daha iyi öngördüğünü belirtiyor. New York Fed, PCE’nin tüketici davranışını %60 yansıttığını vurguluyor. AEI’den Michael Desis, “Tarifeler PCE’yi %0.3 yukarı itebilir” uyarısı yaptı.