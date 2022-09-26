26 Eylül 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Altında neler oluyor. Son iki buçuk yılın en düşük seviyesinde

Altında neler oluyor. Son iki buçuk yılın en düşük seviyesinde

Altında düşüş sürüyor. Ons altın bin 627 dolarla 2 buçuk yılın dip seviyesini gördü. Altın fiyatlarının, küresel piyasalarda güçlenen dolar karşısında eylül ayını zararla kapatması bekleniyor.

Haber Giriş: 26 Eylül 2022 Pazartesi - 15:02
Takip Et

FED'in sıkılaşma hamlesi Altını vurdu. Ons altın son iki buçuk yılın en düşük seviyesine geriledi

Altında neler oluyor. Son iki buçuk yılın en düşük seviyesinde
+
Aa
-

FED'in son hamlesi altını vurdu. Dolar yükselirken, altın dip noktayı gördüAltında düşüş sürüyor. Ons altın bin 627 dolarla 2 buçuk yılın dip seviyesini gördü. Altın fiyatlarının, küresel piyasalarda güçlenen dolar karşısında eylül ayını zararla kapatması bekleniyor.

FED'in sıkılaşma adımlarıyla küresel piyasalarda dolar endeksinin tarihi zirveye çıkması,, altında kayıpları derinleştirdi.

5 aydır düşen ons altının, eylül ayını zararla kapatması öngörülüyor.

Geçen hafta yüzde 1,9 değer kaybeden ons altın, bugün bin 627 dolarla 2020 yılının nisan ayından bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Sonrasında kısmen toparlanan ons altın, bin 646 dolar seviyelerinde dengelendi. Piyasalarda bugün Cumhuriyet Altını 6437 liradan, çeyrek altın ise 1564 liradan işlem görüyor. 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor
1
﻿Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor
﻿Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor
﻿AKP'ye yakın dergi yaptı. Ankette Erdoğan çıkmadı apar topar kaldırıldı.
2
﻿AKP'ye yakın dergi yaptı. Ankette Erdoğan çıkmadı apar topar kaldırıldı.
﻿AKP'ye yakın dergi yaptı. Ankette Erdoğan çıkmadı apar topar kaldırıldı.
﻿Erdoğan ile Babacan arasında söz düellosu: 'Sen kimsin ya' çıkışına yanıt: Ağzınla kuş tutsan yapamazsın
3
﻿Erdoğan ile Babacan arasında söz düellosu: 'Sen kimsin ya' çıkışına yanıt: Ağzınla kuş tutsan yapamazsın
﻿Erdoğan ile Babacan arasında söz düellosu: 'Sen kimsin ya' çıkışına yanıt: Ağzınla kuş tutsan yapamazsın
﻿ Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı sonrası. Bülent Arınç'tan flaş çıkış
4
﻿ Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı sonrası. Bülent Arınç'tan flaş çıkış
﻿ Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı sonrası. Bülent Arınç'tan flaş çıkış
﻿İYİ Partili Mehmet Tolga Akalın belgesini yayınladı. ABD ile Erdoğan arasında Afganların Türkiye'ye gelmesi için yapılan anlaşmanın tutanakları ortaya çıktı
5
﻿İYİ Partili Mehmet Tolga Akalın belgesini yayınladı. ABD ile Erdoğan arasında Afganların Türkiye'ye gelmesi için yapılan anlaşmanın tutanakları ortaya çıktı
﻿İYİ Partili Mehmet Tolga Akalın belgesini yayınladı. ABD ile Erdoğan arasında Afganların Türkiye'ye gelmesi için yapılan anlaşmanın tutanakları ortaya çıktı
﻿Ümit Özdağ İçişleri Bakanı Soylu'nun neden görevden alınamayacağını söyledi. Soylu'nun en büyük gücünü açıkladı
6
﻿Ümit Özdağ İçişleri Bakanı Soylu'nun neden görevden alınamayacağını söyledi. Soylu'nun en büyük gücünü açıkladı
﻿Ümit Özdağ İçişleri Bakanı Soylu'nun neden görevden alınamayacağını söyledi. Soylu'nun en büyük gücünü açıkladı
﻿Neşet Ertaş'ın çocuklarından film tepkisi: Babamız sözlü olarak film yapılmamasını vasiyet etti
7
﻿Neşet Ertaş'ın çocuklarından film tepkisi: Babamız sözlü olarak film yapılmamasını vasiyet etti
﻿Neşet Ertaş'ın çocuklarından film tepkisi: Babamız sözlü olarak film yapılmamasını vasiyet etti
﻿Erdoğan, şehit Osman Özsoy'un ailesine başsağlığı diledi
﻿Erdoğan, şehit Osman Özsoy'un ailesine başsağlığı diledi
﻿Erdoğan, şehit Osman Özsoy'un ailesine başsağlığı diledi
﻿Süleyman Demirel Üniversitesi personel alacak
﻿Süleyman Demirel Üniversitesi personel alacak
﻿Süleyman Demirel Üniversitesi personel alacak
﻿Eski Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı vefat etti
﻿Eski Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı vefat etti
﻿Eski Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı vefat etti
﻿Çekiçli cinayet kamerada. Antalya'da beş yıldızlı otelde annesini ve babasını katletmişti
﻿Çekiçli cinayet kamerada. Antalya'da beş yıldızlı otelde annesini ve babasını katletmişti
﻿Çekiçli cinayet kamerada. Antalya'da beş yıldızlı otelde annesini ve babasını katletmişti
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.