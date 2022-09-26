Altında neler oluyor. Son iki buçuk yılın en düşük seviyesinde

FED'in son hamlesi altını vurdu. Dolar yükselirken, altın dip noktayı gördüAltında düşüş sürüyor. Ons altın bin 627 dolarla 2 buçuk yılın dip seviyesini gördü. Altın fiyatlarının, küresel piyasalarda güçlenen dolar karşısında eylül ayını zararla kapatması bekleniyor.

FED'in sıkılaşma adımlarıyla küresel piyasalarda dolar endeksinin tarihi zirveye çıkması,, altında kayıpları derinleştirdi.

5 aydır düşen ons altının, eylül ayını zararla kapatması öngörülüyor.

Geçen hafta yüzde 1,9 değer kaybeden ons altın, bugün bin 627 dolarla 2020 yılının nisan ayından bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Sonrasında kısmen toparlanan ons altın, bin 646 dolar seviyelerinde dengelendi. Piyasalarda bugün Cumhuriyet Altını 6437 liradan, çeyrek altın ise 1564 liradan işlem görüyor.