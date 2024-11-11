Feel Good 2024 sanatseverlerden tam not aldı

Madame Figaro’nun düzenlediği Feel Good 2024 etkinliği, 15-16 Kasım tarihlerinde Paris’te güzellik ve wellness tutkunlarını bir araya getiriyor. İkinci kez gerçekleştirilen bu etkinlik, güzellik ve sağlık alanında öncü markalarla buluşarak, katılımcılara kendilerini keşfetme ve yenilenme fırsatı sunuyor. Üstelik etkinlikte yer alan birçok aktivite, rezervasyona gerek kalmadan katılımcılara anlık keşifler sunacak.

Cilt ve Saç Analizleri ile Derinlemesine Tanıma

Feel Good 2024’te Dr. Hauschka, Sephora ve The Ordinary gibi markaların desteğiyle cilt analizleri yapılabilecek. Saç analizi ise Leonor Greyl ve Garnier tarafından sağlanacak ve böylece doğru ürün seçimine yardımcı olunacak. Parfüm deneyimi için Vilhelm Parfumerie rehberliğinde koku analizleri yapılacak; ayrıca L’Atelier Parfum, parfüm ve yapay zeka odaklı özel bir deneyim sunacak.

Güzellik ve Makyaj Atölyeleri

Güzellik etkinliği, makyaj ve saç stilleri üzerine çeşitli deneyimler sunuyor. Dyson saç şekillendirme, Sephora hızlı makyaj uygulamaları ve Benefit yüz bakımı ile dikkat çekiyor. Benefit’in ikonik Porefessional ürün serisiyle yapılan yüz bakımları, cilt sağlığına yönelik özel dokunuşlar sağlayacak. Cosmetics 27 ve Kat Burki ise diğer yüz bakım ritüelleriyle katılımcılara cilt yenilenmesi fırsatı sunacak.

Teknoloji ve Yenilikçi Bakım Deneyimleri

LED teknolojisiyle yapılan cilt bakım uygulamaları da etkinlikte öne çıkıyor. MyBlend ve Foreo’nun LED maskeleri sayesinde, cilt sıkılığı ve parlaklığı artırılabiliyor. Ayrıca, Yanne Wellness alanında güzellik içeceği tadımı yapılabilecek ve Aromazone tarafından bitkisel çaylar sunulacak. Adaptogen bitkilerle hazırlanan içecekler ile Hygée markası, katılımcılara doğanın gücünü keşfetme şansı verecek.

Rahatlama ve Zihin Dinlendirme İmkanları

L’Occitane’ın el, boyun ve saç derisi masajları sayesinde katılımcılar rahatlayacak. MiYé ise saç bakımıyla doğal bir rahatlama sağlayacak. Etkinlikteki en yenilikçi deneyimlerden biri olan Dream Machine, fotostimülasyon tekniğiyle derin bir zihinsel dinlenme sunarak ziyaretçilere eşsiz bir deneyim yaşatacak.

Her katılımcı, Feel Good 2024’e özel olarak hazırlanan bir hediye çantasıyla etkinlikten ayrılacak. Parfümler, yüz maskeleri, kremler ve serumlar gibi ürünlerin yer aldığı bu çanta, markaların özel ürünlerini deneyimleme fırsatı sunacak.