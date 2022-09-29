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Sofiane Feghouli'den Galatasaray'a "Hakkım olanı istedim" mesajı

Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Sofiane Feghouli, sarı kırmızılı kulüpten alacakları için FIFA'ya açtığı dava sonrası açıklama yaptı.

Haber Giriş: 29 Eylül 2022 Perşembe - 16:13
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Feghouli 32 yaşındaki futbolcu birikmiş alacağı, maç başı prim ve bonusları ile ev kirasını içeren kalemler için Galatasaray'ı FIFA'ya şikâyet etti

Sofiane Feghouli'den Galatasaray'a ''Hakkım olanı istedim'' mesajı
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Feghouli, "Kulübü içtenlikle seviyorum ve taraftarın önünde oynamayı sevdim. Kalıcı anılar edindim. Futbol benim tutkum ve mesleğim. 5 sezondur gecikmeleri kabul ettim. Hakkım olan için talepte bulundum. Kimseden çalmadım ve faiz talep etmedim." dedi.
Cezayirli oyuncu, "Birlikte 2 şampiyonluk kazandık, saygı devam etmeli." sözleriyle konuşmasını noktaladı.
DEV DAVA
32 yaşındaki futbolcu birikmiş alacağı, maç başı prim ve bonusları ile ev kirasını içeren kalemler için Galatasaray'ı FIFA'ya şikâyet etti. Feghouli'nin söz konusu maddelerden istediği rakamın toplamı ise 1.6 milyon euro (28.75 milyon Türk Lirası)

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