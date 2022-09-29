Sofiane Feghouli'den Galatasaray'a ''Hakkım olanı istedim'' mesajı

Feghouli, "Kulübü içtenlikle seviyorum ve taraftarın önünde oynamayı sevdim. Kalıcı anılar edindim. Futbol benim tutkum ve mesleğim. 5 sezondur gecikmeleri kabul ettim. Hakkım olan için talepte bulundum. Kimseden çalmadım ve faiz talep etmedim." dedi.

Cezayirli oyuncu, "Birlikte 2 şampiyonluk kazandık, saygı devam etmeli." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

DEV DAVA

32 yaşındaki futbolcu birikmiş alacağı, maç başı prim ve bonusları ile ev kirasını içeren kalemler için Galatasaray'ı FIFA'ya şikâyet etti. Feghouli'nin söz konusu maddelerden istediği rakamın toplamı ise 1.6 milyon euro (28.75 milyon Türk Lirası)