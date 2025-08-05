Feghouli'den flaş imza! Nereden nereye

Geçtiğimiz sezonu kulüpsüz geçiren Cezayirli orta saha Sofiane Feghouli, yeni takımını buldu. 2017-2022 yılları arasında Galatasaray'da forma giyen, ardından 2023-2024 sezonunda Fatih Karagümrük'e transfer olan Sofiane Feghouli'nin yeni adresi belli oldu.

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SOFIANE FEGHOULI IRAK'A GİTTİ



Sofiane Feghouli, futbol kariyerini sürdürmek üzere sürpriz bir tercih yaptı. 35 yaşındaki yıldız oyuncu, Irak temsilcisi Amanat Bağdat ile anlaşmaya vardı. Deneyimli orta saha oyuncusunun yeni kulübüyle 1+1 yıllık sözleşme imzaladığı bildirildi.

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Kulüpten yapılan açıklamada, "Dikkat çeken anlaşma... Avrupa stadyumlarından başkentin kalbine... Sofiane Feghouli... İspanyol Valencia'nın yıldızı, İngiliz West Ham'ın oyun kurucusu ve Cezayir milli takımının en göze çarpan yıldızlarından biri... Resmi olarak Bağdat Amanat'a katıldı... Feghouli gibi bir yıldızın ligimize gelmesiyle Irak futbol tarihine yeni bir sayfa açıyoruz" ifadelerine yer verildi

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