Feke’de yaz şenliği coşkusu: Konser ve sinema bir arada!

Feke Belediyesi’nce ilçe stadyumunda organize edilen şenlikte, her yaştan yöre sakini ve yaylaya gelenler, konserler ve çeşitli çocuk etkinlikleriyle keyifli vakit geçirdi. Katılımcılar, etkinlik süresince bir araya gelerek eğlendi, açık hava sinemasıyla unutulmaz anlar yaşadı.



Feke Belediye Başkanı Cömert Özen, “Kültür ve Turizm Bakanlığımız ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzün destekleriyle ilçemizde güzel bir yaz şenliği düzenliyoruz. Yaz aylarında ilçemizde dinlenen, yayla evlerinde Adana sıcağından kaçarak doğada huzur ve serinlik bulan vatandaşlarımızı ağırlarken, bu tür kültür-sanat etkinlikleriyle ilçemiz canlanıyor, hemşehrilerimizle buluşma fırsatı yakalıyoruz” dedi.