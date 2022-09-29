﻿Felahiye İmar işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Felahiye İmar, büro personeli olarak istihdam etmek üzere 2 işçi alacak.

Başvurular ilanda belirtilen adresten yapılacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

En az yüksekokul mezunu olmak

Felahiye ilçe sınırları içerisinde ikamet etmek

18 – 45 yaş aralığında olmak

Çalışmasına engel sağlık sorunu olmamak

Adli sicil kaydı bulunmamak

Muhasebe deneyimi olmak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Kimlik fotokopisi

Diploma

Adli sicil kaydı

1 adet vesikalık fotoğraf