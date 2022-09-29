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Felahiye İmar işçi alacak

Felahiye İmar, büro personeli olarak istihdam etmek üzere 2 işçi alacak. Son başvuru tarihi 4 Ekim 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 29 Eylül 2022 Perşembe - 17:05
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Felahiye İmar işçi alacak
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İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Felahiye İmar, büro personeli olarak istihdam etmek üzere 2 işçi alacak.

Başvurular ilanda belirtilen adresten yapılacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

En az yüksekokul mezunu olmak

Felahiye ilçe sınırları içerisinde ikamet etmek

18 – 45 yaş aralığında olmak

Çalışmasına engel sağlık sorunu olmamak

Adli sicil kaydı bulunmamak

Muhasebe deneyimi olmak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Kimlik fotokopisi

Diploma

Adli sicil kaydı

1 adet vesikalık fotoğraf

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