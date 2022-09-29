﻿Felahiye İmar işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Felahiye İmar, büro personeli olarak istihdam etmek üzere 2 işçi alacak.
Başvurular ilanda belirtilen adresten yapılacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
En az yüksekokul mezunu olmak
Felahiye ilçe sınırları içerisinde ikamet etmek
18 – 45 yaş aralığında olmak
Çalışmasına engel sağlık sorunu olmamak
Adli sicil kaydı bulunmamak
Muhasebe deneyimi olmak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Kimlik fotokopisi
Diploma
Adli sicil kaydı
1 adet vesikalık fotoğraf
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